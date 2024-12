Novaratoday.it - Torna il Capodanno sul Lago d'Orta con i fuochi d'artificio

Leggi su Novaratoday.it

no anche quest'anno id'disuld'. Martedì 31 dicembre l'appuntamento è aSan Giulio, con le festa per salutare il 2024.Piazza Motta si animerà a partire dalle 22 con un dj set. Alle 24 è invece in programma lo spettacolo pirotecnico che.