Chietitoday.it - Territorio e prevenzione, l’impegno dei geologi abruzzesi nel 2024

Leggi su Chietitoday.it

Il presidente dell’Ordine deidell’Abruzzo, Nicola Labbrozzi ha colto l’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte in collaborazione con la protezione civile, un impegno che nelha visto 16 interventi, per un totale di 70 operazioni negli ultimi tre anni e ben 566 dal.