Ternitoday.it - Terni, capodanno sicuro: più pattuglie in centro, in vigore l’ordinanza antivetro

Intensificate tutte le misure di sicurezza per consentire lo svolgimento in tranquillità del concerto dell’ultimo dell’anno in piazza Mario Ridolfi a. Con una mobilitazione che vede impegnate tutte le forze dell’ordine (polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza) e la polizia locale.