Supercoppa Italiana, il programma delle semifinali in onda in chiaro in tv

Giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, in su Canale 5, alle 20, i 4 top club del calcio italiano, Inter, Milan, Juventus e Atalanta, si sfidano per aggiudicarsi la 37esima edizione della. Tutte le partite si giocheranno in Arabia Saudita, a Riyad, nel modernissimo ‘Al-Awwal Park Stadium’. IL FORMAT - Confermato il format dellache prevede una Final Four, con tre match, duee la finale. L’Inter campione d’Italia sfiderà l’Atalanta (finalista della scorsa Coppa Italia) e la Juventus, che ha alzato al cielo la Coppa Italia, affronterà il Milan, arrivato secondo nello scorso campionato. Chi vince, accederà alla finale, inlunedì 6 gennaio 2025, alle ore 20.00. Tutte le gare andranno insu Mediaset che trasmetterà in esclusiva assoluta in live streaming su SportMediaset.