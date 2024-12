Lapresse.it - Supercoppa Italiana 2025 a Riyad: dove vederla in tv, calendario partite

Leggi su Lapresse.it

Si avvicina l’appuntamento con lache giovedì 2 e venerdì 3 gennaioalle ore 20 vedrà impegnate Inter, Milan, Juventus e Atalanta. Si gioca a, in Arabia Saudita, nel modernissimo ‘Al-Awwal Park Stadium’. La finale è in programma lunedì 6 gennaio. Sarà possibile vedere lein diretta tv su Canale 5 e in live streaming anche su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.Il format della manifestazioneConfermato il format dellache prevede una Final Four, con tre match, due semifinali e la finale. L’Inter campione d’Italia sfiderà l’Atalanta (finalista della scorsa Coppa Italia) e la Juventus, che ha alzato al cielo la Coppa Italia, affronterà il Milan, arrivato secondo nello scorso campionato. Chi vince, accederà alla finale, in programma lunedì 6 gennaio, alle ore 20.