Perugiatoday.it - Studente cinese morto a Monteluce, una caduta dall'alto la probabile causa del decesso

Leggi su Perugiatoday.it

Hongyu Tu, il giovanedi 24 anni trovato agonizzante in via Agostino di Duccio epoi in ospedale, sarebbe deceduto a seguito di una.L’esame autoptico svolto dal medico legale Luca Tomassini avrebbe rivelato la compatibilità della lesioni con una