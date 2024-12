Lanazione.it - Stefania Proietti lascia. Tocca a Valter Stoppini

ASSISIdecaduta dalla carica di primo cittadino, avanti con, vicesindaco destinato a divenire ‘sindaco facente funzioni’ fino alle elezioni. Il Consiglio comunale, con un unico punto all’ordine del giorno, illustrato dalla presidente Donatella Casciarri, ha votato la decadenza per incompatibilità. Un momento segnato da molti interventi di saluto allae di augurio ada parte dei consiglieri Isabella Fischi, Giuseppe Cardinali, Francesca Corazzi, Francesco Mignani, Alfredo Bolletta, Paolo Lupattelli, Laura Pizziconi, Scilla Cavanna, Marylena Massini. Così: "Grazie a tutti per le belle parole e spero collaboreremo per i prossimi cinque sei mesi".dopo 8 anni e 6 mesi alla guida della città ha così salutato: "Ad Assisi abbiamo lavorato per far diventare il Comune una famiglia al servizio dei cittadini, un modello, lo stare in mezzo alla gente, il prendersi cura delle persone, che intendo portare anche in Regione.