Firenzetoday.it - Spostarsi per Capodanno 2025: gli orari di Ztl, tramvia e autobus

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUndiffuso con eventi in sette piazze e musica itinerante in Oltrarno e in via Palazzuolo. Sono questi gli appuntamenti con cui Firenze saluterà all’aperto l’arrivo del. Per quanto riguarda la mobilità, confermata la.