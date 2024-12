Bresciatoday.it - Spaventoso schianto tra auto: una finisce contro il guardrail, l'altra si ribalta

L'allarme è scattato in codice rosso, verso le 17.30 di lunedì 30 dicembre, dal raccordo dell'strada A35, la cosiddetta Corda Molle che collega Ospitaletto a Montichiari. In territorio di Lograto duesi sono scontrate, per ragioni al vaglio della polizia stradale. Una carambola.