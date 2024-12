Ilgiorno.it - Sotto il tendone allestito nel castello va in scena lo show del Petit Cabaret

Leggi su Ilgiorno.it

Le atmosfere degli anni ‘20 rivivranno da stasera alle 22 a Paviailnel cortile delche ospita il famoso1924, dove eleganza e divertimento si fondono in un’atmosfera unica. Sarà uno degli artisti ad accogliervi alla soglia, per condurvi al posto contrassegnato con il vostro nome e offrirvi un flûte di spumante da sorseggiare in buona compagnia, allietati da melodie jazz, swing e charleston, in attesa dell’inizio. Vi troverete contornati da vecchi cimeli e tavolini in ferro battuto. Lo spettacolo sarà garantito da un susseguirsi di sorprese, trasmesse da talentuosi interpreti diplomati nelle migliori accademie di danza e circo contemporaneo in Europa. Alla fine dello spettacolo gli artisti si riuniranno sulla pista per recitare la “Preghiera del clown“ del grande Totò.