Udinetoday.it - Sostegno economico alle persone fragili: il Comune di Udine inserisce (uno tra i pochi) le persone anziane

Leggi su Udinetoday.it

Dal primo giorno del nuovo anno entreranno in vigore nel territorio comunalese alcune nuove misure riferitee, in particolare, agli anziani non autosufficienti. Su proposta dell'assessore all'Equità sociale Stefano Gasparin, infatti, la giunta comunale ha approvato.