Sosta più cara ritocco dopo 8 anni | in centro costerà 220 euro all’ora

Ecodibergamo.it - Sosta più cara, ritocco dopo 8 anni: in centro costerà 2,20 euro all’ora

Leggi su Ecodibergamo.it

VIA LIBERA IN GIUNTA. Gli aumenti da metà gennaio: 20 centesimi in più negli stalli blu di tutta la città di Bergamo. Al Comune maggiori introiti per 350milal’anno. E i residenti potranno avere due permessi.