Sogni e speranze dei milanesi per l'arrivo del 2025

E’ arrivata la fine del 2024 e, come ogni anno, isi preparano a salutare il vecchio anno e ad accogliere quello nuovo cone desideri. C’è chi per Capodanno sceglie la montagna, chi resta in famiglia e chi sogna unall’insegna di salute, spensieratezza e gioia. Siamo andati per le strade di Milano a chiedere ai cittadini come passeranno l’ultima notte dell’anno e cosa si augurano per il futuro.