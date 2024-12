Tg24.sky.it - Smog, restrizioni in Lombardia: blocco del traffico e stretta su riscaldamento domestico

Scattano oggi, martedì 31 dicembre, le misure antidi primo livello per cercare di non rendere ancora più pesante l’aria a Milano. Il 2024, dunque, per il capoluogo lombardo si chiude coldelper loe con l’obbligo di spegnere il motore quando l’auto è in sosta. Le centraline dell’Arpa, nella giornata di domenica 29 dicembre, hanno registrato concentrazioni di polveri sottili oltre i limiti (fissati a 50 microgrammi per metro cubo): la media di Pm10 calcolata all’ombra della Madonnina è stata di 64.14 µg/m³.