Bresciatoday.it - Si schianta parapendio biposto, coppia salva per miracolo

Leggi su Bresciatoday.it

Disavventura, per fortuna a lieto fine, per lache, nel pomeriggio dei lunedì 30 dicembre, è precipitata con ilnei pressi del sentiero Creste, sul monte Pizzocolo. L'uomo e la donna, entrambi di 32 anni, si trovavano su un, che per ragioni da chiarire, si èto a.