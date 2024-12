Seul emesso mandato d' arresto per Yoon

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.00 Un tribunale sudcoreano haild'nei confronti del presidente depostoSuk-yeol, dopo il suo tentativo di imporre la legge marziale all'inizio del mese. Lo ha comunicato l'autorità congiunta incaricata delle indagini. E' la prima volta nella storia del Paese che un presidente viene investito da una simile azione legale., ancora ufficialmente in carica, è in attesa della sentenza della Corte costituzionale. Secondo il suo avvocato ild'è "illegale e non valido".