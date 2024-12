Ferraratoday.it - Servizi e ambiente, nelle palestre arrivano 4 nuovi erogatori di acqua potabile

Il progetto era stato formalizzato lo scorso novembre, e ora può diventare realtà: il Comune di Bondeno si è aggiudicato il bando Atersir (Agenzia regionale per iidrici e i rifiuti) per l’installazione di quattrodidel territorio e in Municipio e.