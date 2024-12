Scudo erariale prorogato al 30 aprile 2025 è nel Milleproroghe

Leggi su Orizzontescuola.it

Confermato nel Decreto-legge () 27 dicembre 2024, n. 202 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi) pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 28 dicembre 2024, l’ulteriore estensione dello. Questo strumento prevede la limitazione della responsabilità per dannoai soli casi di dolo o inerzia grave, escludendo le contestazioni per colpa grave davanti alla Corte dei conti.L'articoloal 30, è nel