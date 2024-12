Ilgiorno.it - Scoperto laboratorio di bombe carta

Unclandestino per la fabbricazione diartigianali. È statoieri mattina a Bulgarograsso dalla Polizia della Divisione Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Como, che ha denunciato un ragazzo di 20 anni e una donna di 49 anni, entrambi di origine calabrese. Ilè stato trovato in una zona periferica del territorio comunale, di proprietà dei due denunciati, all’interno del quale venivano preparati gli ordigni esplosivi. In tutto sono stati sequestrati oltre 100 pezzi di realizzazione artigianale di varie dimensioni e tre manufatti simili a, 8 chili di polvere da sparo, micce, fuochi d’artificio e candelotti, e circa 150 tubi di cartone con relativi tappi, che sarebbero stati utilizzati per confezionare gli ordigni. Il ritrovamento è stato comunicato al magistrato di turno della Procura di Como, Simone Pizzotti, prima di procedere con il sequestro e la denuncia dei due proprietari dell’immobile: lui per detenzione di materiale esplodente illegale, la donna per irregolarità relative alla detenzione di un’arma.