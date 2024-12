Milanotoday.it - Schianto nel Milanese: mamma e figlio di 2 mesi investiti sulle strisce pedonali

Paura per un investimento a Cologno Monzese la mattina del 31 dicembre: una donna di 25 anni e ildi 2, in carrozzina, sono statida un'auto mentre attraversavanoin via De Gasperi, incrocio con viale Marche.È successo verso mezzogiorno e mezza.