Sanremo 2025 Giulia De Lellis in lizza per la co-conduzione del Festival

(Adnkronos) –Depotrebbe sbarcare aldicon un doppio ruolo: co-conduttrice al fianco di Carlo Conti e presenza fissa al Dopocon Alessandro Cattelan, che ha già coinvolto Selvaggia Lucarelli. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, l’influcencer, fidanzata di Tony Effe (tra i 30 big in gara) è tra le possibili candidate ad avere un ruolo sul palco dell’Ariston. La possibile presenza dell’influencer si aggiunge ad altri nomi già circolati come potenziali co-conduttrici, tra cui Annalisa, Geppy Cucciari e Milly Carlucci. Al momento, l’unica certezza è la presenza di Alessandro Cattelan accanto a Conti nella serata finale ma il direttore artistico ha promesso di svelare l’intero cast a gennaio. La candidatura diDepotrebbe generare polemiche, e c’è già qualcuno sui social che fa riferimento alla sua relazione con uno dei cantanti in gara.