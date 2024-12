Tg24.sky.it - Sanità, Tar revoca decreto che sospendeva tariffario nazionale Ssn

È statoto ilcon cui ieri, 30 dicembre, il Tar del Lazio aveva sospeso ildelle Prestazioni di Specialistica ambulatoriale e protesica, cioè le cure e le prestazioni garantite ai cittadini dal Servizio Sanitario. A chiedere laerano state le parti che avevano impugnato il provvedimento governativo. "Preso atto della dichiarata gravità delle conseguenze della sospensione delche determinerebbero il blocco del sistema di prenotazione ed erogazione" dei servizi "con un impatto sulla salute dei pazienti", il Tribunale amministrativo ha quindi deciso dire il provvedimento, confermando però l'udienza in camera di consiglio prevista per il prossimo 28 gennaio per la trattazione collegiale del tema.