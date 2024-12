Arezzonotizie.it - San Giovanni Valdarno rinnova la sua candidatura per la sede degli “Uffizi Diffusi”

Leggi su Arezzonotizie.it

Le Galleriechiamano e Sanrisponde. Per il terzo anno infatti la città del Marzocco si propone come una delle sedi per il prestigioso progetto “”, iniziativa che ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione del patrimonio artistico locale e alla.