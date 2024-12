Arezzonotizie.it - San Giovanni Valdarno, due ordinanze comunali per divertirsi in sicurezza

Leggi su Arezzonotizie.it

Notte di festa e divertimento a Sanma in. Tutto è pronto per l’evento più atteso e coinvolgente: dalle 22 piazza Cavour sarà protagonista e palcoscenico per attendere insieme il nuovo anno fra abbracci, brindisi, colori e buona musica. Apertura straordinaria della.