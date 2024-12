Ilrestodelcarlino.it - Ruba alcolici al centro commerciale: arrestato 54enne di Pesaro

, 31 dicembre 2024 –allo Spazio Conad in via Gagarin e poi si scaglia contro la guardia giurata. È quanto avvenuto aldella Torraccia dove la volante della polizia haun pesarese di 54 anni. In quel momento ilbrulicava di clienti indaffarati ad effettuare gli ultimi acquisti prima del cenone di capodanno. L’uomo avevato della merce, per lo più bottiglie di, all’interno del supermercato ma è stato scoperto dal vigilantes che ha cercato di bloccarlo. Per tentare di fuggire alla presa l’uomo si è fiondato contro la guardia che per fortuna non ha riportato lesioni. La polizia, intervenuta tempestivamente, ha fatto scattare le manette per rapina impropria. Questa mattina in tribunale asi è svolta l’udienza di convalida.