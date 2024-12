.com - Roma, dal 2025, ben 80 mila tonnellate di rifiuti andranno in Abruzzo

Nelporterà 80diindifferenziati fuori dai confini della Regione, verso gli impianti dell’. A stabilirlo è una delibera proposta dall’assessore ai, Fabrizio Ghera, approvata oggi, lunedì 30 dicembre, in giunta.La delibera rappresenta, in realtà, una proroga dell’accordo con la Regioneche si ripete ogni anno a partire dal 2014. La richiesta è arrivata dal Comune di, anche alla luce di un incremento diindifferenziati previsto in corrispondenza del Giubileo, appena iniziato. “Capitale, come noto, non ha raggiunto l’autosufficienza per la gestione dei flussi di rifiuto indifferenziato – spiega Ghera – e l’anno giubilare appena inaugurato comporterà un grande sforzo per tutta la macchina organizzativa. Per questi motivi abbiamo deciso di accogliere la richiesta del Comune di, approfittando della disponibilità della Regioneche dura ormai da dieci anni e a cui va il nostro ringraziamento”.