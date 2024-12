Calcionews24.com - Roma, Celik in uscita: sirene francesi per il terzino turco

Leggi su Calcionews24.com

, Zekiindai giallorossi: ilha un estimatore in Ligue 1: ecco quale club lo cerca Zekiè indalla: ilè uno dei calciatori indicati a lasciare la squadra già a gennaio, non rientrando nei piani di Claudio Ranieri, e il difensore ha estimatori in .