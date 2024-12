ROMA CAPODARTE 2025 | programma eventi gratuiti per il 1 gennaio

Leggi su Funweek.it

Una Festa lunga un giorno, in tutti i 15 Municipi, che mette al centrocome città plurale, interculturale e intergenerazionale.Il 1°si accendono i riflettori suCittà nel Mondo, la quarta edizione della grande manifestazione diCapitale che, da mattino a sera, accompagnerà la prima giornata dell’anno giubilare con un fitto calendario completamente gratuito di oltre 100 iniziative – dalla musica al teatro, dalla danza al cinema, dall’arte alla letteratura, con tante attività per bambine, bambini e famiglie – dedicate a chiunque vorrà trascorrere il Capodanno nella Città Eterna.Dopo il successo dell’edizione 2024, per il nuovo annoCittà nel Mondo propone unmultidisciplinare che abiterà 80 spazi cittadini, tra cui i Musei Civici e gli altri spazi espositivi diCapitale, le biblioteche comunali, i teatri, i cinema e i molti altri luoghi della cultura eccezionalmente e gratuitamente aperti per l’occasione.