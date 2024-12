Ilgiorno.it - Risse e pusher in pieno giorno. Si accendono occhi elettronici

Leggi su Ilgiorno.it

Le telecamere sono di ultima generazione e le riprese possono essere viste in diretta dalle centrali operative della polizia locale, in via Coghetti, della questura, in via Noli, e del comando provinciale dei carabinieri, in via delle Valli. Da ieri i tecnici incaricati dal Comune di Bergamo hanno iniziato i lavori per l’installazione delle nuove telecamere all’angolo tra via Novelli e via Paglia, luoghi dove la presenza di, anche in, è diventato un problema per i residenti, i commercianti e i passanti, ma soprattutto per i giovani che transitano lì per raggiungere la stazione ferroviaria e che capita vengano avvicinati dai malintenzionati venditori di droga. "Sono le risposte concrete a precise promesse che avevamo fatto ai residenti di queste zone - spiega l’assessore alla Sicurezza di Palazzo Frizzoni, Giacomo Angeloni - e hanno l’obiettivo di contrastare e disincentivare lo spaccio di sostanze stupefacenti che avviene purtroppo in questi punti e in queste strade".