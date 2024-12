Milanotoday.it - Rissa a colpi di bottiglie, bar chiuso per 1 mese

Licenza sospesa per 30 giorni a un bar di Saronno. Lo ha deciso il questore di Varese Carlo Mazza. Il provvedimento è stato notificato al titolare del locale, che si trova in via Colombo, in seguito a unamolto violenta avvenuta nei giorni scorsi all'interno del bar, con numerosi clienti.