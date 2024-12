Sbircialanotizia.it - Rischio monossido, vademecum per sfuggire al ‘killer silenzioso’

Carlo Locatelli del Centro antiveleni di Pavia raccomanda "massima attenzione quando si va in case vacanze chiuse da tempo. Il rilevatore costa poco e salva vite" Capodanno è arrivato e tanti si sono messi in viaggio per trascorrere l'ultimo giorno del 2024 in case di montagna o di campagna, abitazioni delle vacanze magari chiuse da .