Fanpage.it - Rider 44enne travolto e ucciso da un’auto in via Cadore a Milano: la dinamica dell’incidente

La macchina, guidata da un 43enne, proveniva da piazzale Libia in direzione via Anfossi, mentre il fattorinosi trovava in sella alla sua bicicletta elettrica per effettuare una consegna di cibo d'asporto. Il drammatico incidente all'incrocio con via Comelico (porta Romana)