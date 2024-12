Ilgiorno.it - Ricercato da dieci anni per spaccio di droga. Arrestato dai carabinieri

Daeraperché accusato didi sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Reati che avrebbe commesso in zona in tempi recenti e anche quando era più giovane, persino ancora minorenne. È statodaidella stazione di Broni e della compagnia di Stradella un cittadino di origine magrebina, che risulta residente a Roncaro, nel Pavese. Sul capo di E.A., 36, pluripregiudicato che, almeno stando ai capi d’accusa, dovrebbe avere una lunga carriera criminale, pendevano tre ordini di carcerazione emessi nel 2014, 2017 e 2021 dai rispettivi tribunali di Lodi, da quello ordinario di Milano e dal tribunale per i minorenni di Milano, per reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti commessi nel territorio del capoluogo di regione lombardo nel periodo che va dal 2013 al 2021.