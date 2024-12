Fanpage.it - Ragazzo di 22 anni rimane ferito durante una lite tra vicini a Brescia: “Mi hanno sparato alla testa”

Leggi su Fanpage.it

Nella serata del 30 dicembre un 22enne ha chiamato i soccorsi dicendo che qualcuno gli aveva appenatesta. Secondo gli investigatori della polizia intervenuti in via Mantova a, ilsarebbe rimastoin seguito a unatrama non ci sarebbe stata alcunaria.