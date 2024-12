Calcionews24.com - Rafa Benitez: «Inter Atalanta, chi vince sarà la favorita per la Supercoppa. La mia finale Napoli Juve fu uno spettacolo. E oggi lavoro con l’AI, agli allenatori serve…»

Leggi su Calcionews24.com

Il tecnico spagnolo èvenuto per parlare del calcio italiano, dove lui ha allenatore, allenatore spagnolo con un passato in Italia, presenta su La Gazzetta dello Sport lache aprirà il nuovo anno. Un trofeo che lui conosce bene, avendolo vinto con il. Ed è l’occasione per spaziare .