Europa.today.it - Quanto posso bere a Capodanno per non rischiare la patente

Leggi su Europa.today.it

"Non abbiamo toccato il tasso alcolemico, buon brindisi di, ma con cautela". Con queste parole, il vicepremier Matteo Salvini ha rassicurato gli italiani sul fatto che il nuovo codice della strada, entrato in vigore sabato 14 dicembre, non ha modificato i limiti consentiti per il.