Milanotoday.it - Quanto dovranno spendere in più i milanesi per acquistare casa nel 2025

Leggi su Milanotoday.it

300 euro in più al metro quadrato. Nelè previsto questo rincaro per la compravendita, vale a dire un 6% in più rispetto all 2024. Si dovrebbero fermare invece a un +4,3% le locazioni. Un rincaro dunque (anticipato dalle analisi di immobiliare.it Insights) che vede i prezzi aumentare.