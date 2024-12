Ilrestodelcarlino.it - "Purtroppo non riusciamo mai a chiudere i parziali"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Simone Anzani prova a sorridere, ma è dura dopo un’altra sconfitta maturata così e il veterano Azzurro non lo nasconde: "Faccio fatica ad essere soddisfatto, avendo perso 3-0. Abbiamo fatto, forse, un passo in avanti, però poi quando c’è dai punti, dai set, siamo ancora un po’ carenti. Dobbiamo lavorare su quello". Una sintesi ineccepibile, mentre molto più complesso sarà il lavoro necessario a sanare quello che è stato il difetto cronico delle ultime tre partite. Il diesse Alberto Casadei prova a tirare una riga in calce a un 2024 molto difficile: "Nella gara di campionato ci siamo detti che dovevamo ripartire da quel mattoncino, da quella prestazione che ci ha visti perdenti ma a testa alta. Siamo crollati un pochettino a inizio terzo set in ricezione, abbiamo provato a riagganciarci a Perugia nel finale del set ma contro una squadra come questa i dettagli vanno sempre fatti a puntino e noi non ci siamo riusciti.