Bresciatoday.it - "Prof, cosa ne pensa del Duce?": poi gli sferra 7 pugni in pieno volto

Leggi su Bresciatoday.it

Picchiato in strada, solo per aver espresso la sua opinione critica su Benito Mussolini e il ventennio fascista. Una violenza cieca, scatenata da divergenze politiche, almeno stando al racconto della vittima: un giovaneessore dell'istituto superiore Antonietti di Iseo. Il 36enne, di casa in.