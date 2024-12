Lidentita.it - PRIMA PAGINA-Governo, il bilancio del 2024 e l’agenda per il 2025

Leggi su Lidentita.it

In occasione dell’ultimo giorno dell’anno abbiamo fatto il punto sulcon Matilde Siracusano, Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento in quota Forza Italia, con lo sguardo rivolto a quella che saràdiper il.Una domanda di rito in questo periodo dell’anno, chefa del?“Ilè senza alcun dubbio ., ildelper ilL'Identità.