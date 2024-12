Ilfoglio.it - Premiata forneria Pd: il concertone di Capodanno passa da Tony Effe alla Festa dell'Unità

Leggi su Ilfoglio.it

Non è stata la mano invisibile del mercato ma quella visibilissima del pubblico, la manona del comune di Roma, e nello specifico del sindaco (sindaco chitarrista per hobby, peraltr. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti