Modenatoday.it - Precipita e muore mentre taglia un albero in giardino, dramma a Finale Emilia

Leggi su Modenatoday.it

Tragedia nel pomeriggio di ieri aerano in corso lavori di potatura in unall'angolo tra via Guercino e via Crespi. Stefano Paganelli di 58 anni ha perso la vita a seguito di una caduta nel corso del pomeriggio, anche se il ritrovamento del corpo - caduto.