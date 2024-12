Ilgiorno.it - Precipita da 10 metri e muore sul lavoro a 24 anni: tragedia a Montanaso Lombardo l’ultimo giorno dell’anno

Leggi su Ilgiorno.it

Lodi – Un giovane operaio di 24è morto dopo essereto all’interno di uno stabilimento in ristrutturazione a Montanaro, in provincia di Lodi. Laè avvenuta la mattina del 31 dicembre in via Emilia. Non sono note, al momento, le generalità della vittima. Il giovane era impiegato nella ristrutturazione dello storico stabilimento della ex Polenghie stava lavorando sulla sommità di una copertura che ha ceduto sotto il suo peso facendolo cadere da un’altezza di circa 10. L’allarme è arrivato all’Agenzia regionale di emergenza urgenza intorno alle 10 e sono state inviate un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. Purtroppo i tentativi dei soccorritori di salvare il ventitreenne sono stati vani: è deceduto sul posto. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Lodi, i vigili del fuoco e i funzionari dell’Azienda per la tutela della salute.