Pozzuoli e Quarto dai controlli droga e arresti per furti

dei Carabinieri in area Flegrea, un arresto e due denuncestraordinari in vista del Capodanno nei comuni di. I militari della compagnia dihanno presidiato le strade più affollate dell’area flegrea. Arrestato per detenzione dia fini di spaccio V.G. 32enne digià noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare i militari della tenenza dihanno rinvenuto oltre mezzo chilo di hashish e 82 di marijuana. Sequestrati anche 175 euro, ritenuti provento illecito.L’uomo è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Denunciato per ricettazione un 68enne puteolano, sorpreso alla guida di un’auto con targhe abbinate ad altro veicolo oggetto di furto.Furto aggravato il reato ipotizzato per un 29enne napoletana. Dimessa dall’ospedale Santa Maria delle Grazie, la donna ha rubato un’auto da un parcheggio vicino.