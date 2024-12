Fanpage.it - Possibile aurora boreale a Capodanno: attesa forte tempesta solare tra oggi e il 1 gennaio 2025

Leggi su Fanpage.it

Lo Space Weather Prediction Center della NOAA ha emesso un'allerta per unageomagneticatra il 31 dicembre 2024 e il giorno di, a causa di flussi di plasma in arrivo da espulsioni di massa coronale (CME). Ilpotrebbe dunque iniziare con l'nel cielo, ma al momento non abbiamo certezze.