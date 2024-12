Ilpiacenza.it - Polisportivo, ApP: «Giunta superficiale nella gestione della pratica»

Leggi su Ilpiacenza.it

«Pare che 2 milioni di euro dei piacentini, in uscita dal bilancio del Comune, debbano prendere la via delle tasche di qualche impresario edile, primo imprevisto“partita” del». Stefano Cugini e Luigi Rabuffi, consiglieri comunali di “Alternativa per Piacenza”, commentano la.