Casertanews.it - Piazza chiusa ad auto e pedoni per lavori di consolidamento di un immobile

Leggi su Casertanews.it

Il nuovo anno per Capua comincerà con la chiusura temporanea diMarconi. Il giorno 2 dicembre, dalle ore 7 alle ore 17, non sarà possibile accedere allain quanto sarà interdetta la circolazione veicolare e pedonale per consentire l’esecuzione dididel.