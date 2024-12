Liberoquotidiano.it - Piano anti noia 2025: film, musica e tv. Da Sanremo in poi, ecco cosa ci aspetta

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un mare di spettacoli, dall'Italia e dal mondo, in analogico o in digitale, sugli schermi domestici e nelle sale cinematografiche oppure dal vivo (concerti e teatri) cino nell'anno che verrà. Un viaggio che vale la pena intraprendere e conoscere a partire dalla dimensione domestica dove, attraverso tv (ormai soprattutto smart), smartphone, tablet e pc è possibile raggiungere davvero tutto quello che c'è da vedere. Anche quest'anno il circo occuperà una prima serata Rai di inizio anno, quella del 4 gennaio prossimo con la 46esima edizione del Festival del Circo di Montecarlo, commentato da Serena Autieri. L'evento per la prima volta sarà trasmesso da RaiUno. Canale che continuerà, anche nel nuovo anno, a inanellare grandi prime serate a base fiction. Si parte subito a gennaio con una doppietta di serie evento improntate a grandi temi letterari: Leopardi - Il poeta dell'Infinito, miniserie in due puntate diretta da Sergio Rubini, in onda il 7 e 8.