Perù | sequestrate oltre 165 tonnellate di droga nel 2024 record storico

Il Ministero dell'Interno delha informato in un comunicato stampa che durante ilsono statepiù di 165di, un quantitativo. Di questa quantità confiscata dalla Direzione antidella Polizia nazionale del(Pnp),69corrispondono a pasta base di cocaina, più di 56a marijuana, 40a cloridrato di cocaina e 49 chilogrammi a droghe sintetiche. Secondo i dati resi noti oggi dalle autorità peruviane, nelsono state smantellate 122 organizzazioni criminali dedicate al traffico illecito die sono state distrutte 95 piste di atterraggio clandestine che "erano utilizzate dal narcotraffico, così come più di mille laboratori clandestini che erano usati per la produzione di cocaina". Nelle statistiche dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo dellae la prevenzione del crimine (Unodc), ilè il secondo produttore al mondo di cocaina dietro alla Colombia e davanti alla Bolivia.