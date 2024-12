Today.it - Pasquale Cogliandro sottoposto ad un intervento: il messaggio del Formia

Leggi su Today.it

chirurgico per, team manager del Città di. A darne l'annuncio è stato lo stesso club, che ha spiegato come le dimissioni siano in programma per la serata. "Forzati aspettiamo allo stadio già domenica per la ripresa del campionato" si legge nel.